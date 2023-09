Iker Jiménez cuenta la escena que vivió en el tanatorio en la despedida a Pepe Domingo Castaño

El periodista Iker Jiménez ha compartido en sus redes sociales una reflexión que le ha surgido al hilo de una escena que vivió en el tanatorio cuando se despedía a Pepe Domingo Castaño.

"Ayer estuve en el tanatorio del gran Pepe Domingo Castaño. Fuimos compañeros 15 años, se dice pronto, en la Ser en las noches de los fines de semana. Todo ese equipo de deportes es una auténtica familia. Luego pasó a la Cope, ya lo sabéis", empieza diciendo Jiménez.

"Me impresionó mucho, y dice mucho de Pepe Domingo, y dice mucho de la gente de deportes de la Cope, de la Ser, del Chiringuito, de Telecinco, de Antena 3, de donde sea, estaban todos. Y vi muchos abrazos entre gente que había tenido sus disputas", relata.

Y añade: "A mí me pasó lo mismo, yo había tenido una disputa menor reciente con un compañero radiofónico, disputa de diferentes opiniones, y nos vimos allí y nos dimos un abrazo de esos sinceros".

"La reflexión que me da es que cuando pasa algo como la muerte, sobre todo si es repentina como la del gran Pepe Domingo, te hace pensar un poco en todo y en que la inmensa mayoría de las cosas por las que nos rasgamos las vestiduras no son para tanto. Y que si estás solo aquí un tiempo, más te vale dentro de lo posible, que sé que es muy difícil, estar a bien", subraya.

Jiménez dice que "hay una sensación que solo ocurre con la muerte" porque "en estos lugares que son duros, la gente expresa lo que siente de verdad y eso está muy por encima de las disputas, habitualmente con gente que no te ves".

"La filosofía de fondo es que cada día, cada día, cuenta. Es como si fuera el último, es un regalo que nos desenvuelve, que nadie sabe cuándo volverá a ser empaquetado, porque esa es la realidad, que no os engañen. Esto no quiere decir que luego no tengamos nuestros problemas y te vuelvas a enfadar. Pero cuando ocurre una muerte inesperada creo que todo el mundo es un poco consciente. Qué bonito sería ser consciente siempre", concluye Iker Jiménez.