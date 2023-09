Inma Cuesta deja una sincera opinión sobre lo de Rubiales hablando de su propia experiencia

La actriz Inma Cuesta se ha pronunciado en una entrevista en El Mundo sobre el caso Luis Rubiales. El ya dimitido expresidente de la Real Federación Española de Fútbol se ha convertido en uno de los nombres propios del año por su actitud durante la final del mundial de fútbol y por besar sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso.

Ha sido la propia actriz la que ha sacado el tema al hablar del techo de cristal de la directoras. Ha defendido Cuesta que las mujeres han demostrado con creces que tienen un talento bestial y que "si no hay cuota, no hay un espacio para que las directoras puedan entrar" y ha puesto de ejemplo a las jugadoras de la selección.

"Es como ahora que han ganado las chicas el Mundial de fútbol. ¿Por qué? Porque si hay un espacio para que ellas puedan entrenar y se puedan formar, son la hostia y son increíbles., Pero si no se lo das, no pueden hacerlo aunque tengan todo el talento del mundo", ha señalado.

Ahí se ha pronunciado directamente de "Lo de Rubiales", algo que ha definido como "El Tema": "Es una pena que haya tenido que pasar algo tan chungo, pero hay muchos hombres que están descubriendo por esto que darle un beso a una mujer sin permiso o un cachete en el culo, que nos lo han dado tantas veces a todas, está mal. Porque eso me ha pasado a mí y a todas las mujeres que conozco y si te revolvías te decían: "A ver, hija, tampoco es para tanto un cachete en el culo, si se ha hecho toda la vida". Pues sí es para tanto y ahora lo saben".

Sobre si se ha encontrado a muchos Rubiales en su carrera profesional ha dicho que no y que si se llega a encontrar a uno "le corto la mano". Algo distinto es su vida diaria, donde, al igual que muchas otras mujeres, sí ha vivido episodios de acoso: "Me ha pasado que me toquen el culo por la calle y no una o dos veces".

"Y aún hay gente que ha querido culpabilizar a Jenni Hermoso. Si está grabado y aún así ha habido dudas y lo han discutido, imagínate lo que no pasará en privado", ha sentenciado.