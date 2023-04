Javier Aroca deja caer qué marca lleva sin comprar desde hace 30 años

El colaborador de la Cadena Ser Javier Aroca ha criticado con mucha ironía el posible traspaso de la empresa Ferrovial a Países Bajos. Este miércoles, la histórica junta general de accionistas decidirá sobre su decisión de trasladar la sede social al país del norte de Europa.

La constructora española justifica que, en líneas generales, esta operación es necesaria para ser más competitiva y atractiva a ojos de los inversores y cotizar en la Bolsa de Nueva York sin salirse del parqué del Ibex. Como era de esperar, su abandono patrio ni gusta, ni comprende el Ministerio de Hacienda y, por extensión, el propio Gobierno.

Aroca ha ironizado con que, como dice el Ejecutivo, no se va a meter con los empresarios: "Los empresarios son un gustito y todo lo que hacen está bien hecho, así que a sus ordenes señores del Gobierno. En Europa también hay refugios fiscales y paraísos fiscales, no es lo mismo tener tus intereses en Luxemburgo, Malta o Chipre que tenerlos en España o Alemania".

El colaborador también ha asegurado que Europa no es un ejemplo de que se favorezca la no deslocalización de las empresas y ha recordado las palabras de Bolaños de que el capitalismo no tiene patria ni bandera con el ejemplo de lo que hizo la marca Gillette en 1994.

"Con la reunificación de Alemania varias empresas que estaban asentadas aquí, en Andalucía algunas, se fueron a Berlín porque le interesaba. Se fueron con beneficios, no con pérdidas porque el régimen que imperaba entonces le era más favorable y pensaba que era una plataforma de expansión hacia el este. Yo me afeito desde ese día con otro tipo de cuchillas", ha reconocido.

Finalmente, Aroca ha rematado de forma irónica la salida de Ferrovial: "No sé por qué se va de Madrid, yo entendería que en su tiempo se fueran de Barcelona por ser una empresa protopatriótica. Ahora no entiendo con lo bien que se está, lo privilegios que hay y lo buena que están las cañas que se vayan a Países Bajos".