Ayuso lanza la canción oficial de su campaña y las reacciones eran las esperadas: "¿Es en serio o una parodia?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles en una entrevista en el programa "Herrera en COPE" que su lema de campaña para las elecciones autonómicas del 28 de mayo sería "Ganas". De esta manera, la dirigente repetirá el claim que ya utilizó para el congreso regional en el que fue nombrada presidenta del PP de Madrid, hace apenas unos meses.

En su conversación con Carlos Herrera, Ayuso ha señalado que "ganas" es "la motivación para todo" y que no hay nada "más liberal" que las ganas. "Las ganas se tienen o no, no se pueden imponer y yo quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar", ha dicho.

La sorpresa ha venido esta tarde cuando la cuenta oficial del PP en la Comunidad de Madrid ha dado a conocer la canción "oficial" que acompañará a Ayuso en la campaña. «Ganas, tú ganas, ganas de Madrid con ganas. Ganas, ganas, ganas de Madrid con ganas. Gana Madrid. Ganas. Con ganas. Tú ganas. Ganas de Madrid con ganas Madrid. Ganas de ganar. Ganas», dice un coro a lo largo del poco más de minuto de canción.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. "¿Pero esto qué es?", decía uno. "Si yo lo he escuchado, vosotros también", señalaba otro junto a un meme. En Youtube, donde también se ha colgado, el primer comentario que se puede leer es el siguiente: "¿Esto es en serio o es una parodia?". La gran pregunta es si estamos ante la canción de la campaña... o incluso del verano.

En la misma entrevista en COPE, Ayuso también ha que Madrid sea "la ciudad homófoba, racista y machista" que la izquierda "quiere vender" y que la próxima legislatura que ella tiene intención de liderar será la de la vivienda, asumiendo que hay un grave problema de acceso a ella entre los jóvenes y un encarecimiento importante del precio en estos últimos años.