José Mota se pone serio y lamenta lo que ve en los restaurantes: "Estoy harto, estamos enfermos"

El cómico José Mota se ha puesto serio al señalar algo que ve últimamente en los restaurantes y que, en su opinión, es el síntoma de que algo no va bien en la sociedad.

En una entrevista en el programa A la de tres, el humorista ha confesado que está "harto de llegar a los restaurantes y ver parejas que ni se miran cenando".

"Cada uno está con su mundo y dices: pero bueno, vamos a ver, estamos enfermos. Algo está ocurriendo también en parte que no está bien y que estamos en un camino extraño, raro", ha advertido antes de vaticinar que él cree que "con el tiempo todo eso volverá a su ser".

Mota ha criticado "que vivimos en una sociedad en parte enferma": "Vivimos inmersos en nuestra burbuja propia y eso me da mucho miedo. Cuando digo: el metaverso. Hombre, todo depende. Las redes sociales tienen muchos puntos positivos, que me gustan, y algunos que no me gustan".

"Depende del uso que hagamos de ellas. Me da mucha pena cuando, de repente, alguien se ha caído de un edificio porque ha querido hacerse un selfi para colgarlo en su cuenta, llamar la atención para que le siga más gente y tener un puñado de likes y un puñado de likes le cuesta la vida", ha asegurado.

Y ha proseguido: "Todo eso me da mucha pena. Algo no está funcionando bien cuando ocurre eso". Mota ha avisado de que ahora "la autoestima la tenemos hipotecada a esos demás que no conocemos en absoluto".

"Cuanto más me sigan más importante soy. Pero si es que no hay vida para tantos amigos", ha afirmado antes de dar gracias por tener "un pie en el mundo analógico y otro en el digital". Y ha insistido en que él no quiere "perder ese contacto con la tierra".

"Hay una gran lección de la pandemia: somos seres sociales y todo cobra sentido cuando compartimos", ha repetido antes de zanjar: "Todo lo que sea culto a lo individual me gusta menos que compartir con los demás".