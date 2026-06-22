Juan del Val, muy crítico con la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez: "Está fuera de sí"

Las decisiones judiciales se suceden. Si este lunes ha trascendido la sentencia del caso Mascarillas impuesta por el Tribunal Supremo, este fin de semana se conocía que el juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país.

Una decisión con la que se mostró muy crítico Juan del Val. El escritor y colaborador de diferentes programas de televisión dijo en La Roca que le parecía "inexplicable". "He escuchado que es una medida controvertida, estoy de acuerdo", señaló.

"Yo intento entender que se le pueda quitarle el pasaporte a Begoña Gómez, pero no entiendo lo del riesgo de fuga", asegura. Además, se mostró especialmente crítico con algunas de las justificaciones incluidas en el auto judicial.

"Lo de argumentar que la Policía puede ayudar a A o B ya es lo que a mí me parece que este hombre, y siento mucho decirlo, en el auto también se veía un poquito, está un poco fuera de sí", apuntó.

"Es muy difícil de defender"

Juan del Val no se quedó ahí, y dejó caer que detrás de la actuación del magistrado podría existir una búsqueda de notoriedad pública, un "afán de protagonismo", y también cuestiona en este sentido los tiempos de la decisión.

"Él tarda unos días en pensarse el tomar esa decisión o no, porque yo creo que había otras noticias que llamaban más la atención, y de repente ahora ya lo saca", explicó en La Roca.

Por último, el escritor concluyó que, pese a su habitual respeto hacia las resoluciones judiciales, en este caso le resulta complicado respaldar la actuación del juez. "Sinceramente, intentando defender permanentemente a los jueces, me parece que es muy difícil de defender", zanja.

Cabe destacar que el juez Peinado decidió este sábado enviar a juicio a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imponiéndole algunas medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de acudir a comparecer cada quince días al juzgado.