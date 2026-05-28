Juan del Val responde así a los que dicen que la tertulia de 'El Hormiguero' es de derechas

Juan del Val, ganador del premio Planeta y tertuliano de programas como El Hormiguero, El Desafío y La Roca, ha estado en el podcast de Vanitatis para defender su labor como colaborador del programa de Pablo Motos en las noches de Antena 3.

Le ha preguntado Nacho Gay a Juan del Val por la tertulia política de los jueves en El Hormiguero, —donde también participan Cristina Pardo, Nuria Roca y Tamara Falcó— muy criticada por una parte de la audiencia por considerarla "de derechas" o crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Quien diga eso no la ha visto", ha respondido directamente el escritor, que ha aprovechado para defenderse de las críticas de los que dicen que ganó el millón de euros del premio Planeta porque trabaja en Atresmedia.

"Mucho ignorante decía que a mí me habían dado el premio porque estaba en Atresmedia y no, yo mañana me voy a Telecinco si quiero porque no tengo contrato de cadena", ha explicado.

Este tipo de contratos lo suelen tener los rostros más importantes de las cadenas, normalmente los presentadores, para que así no puedan ir a otras cadenas: "Yo tengo contrato con la productora de Pablo, para la que hago dos programas, con la productora que hace La Roca y se acabaron los contratos".

Para Del Val, él trabaja "en el mejor programa de la historia de la televisión", en referencia a El Hormiguero: "Independientemente de cualquier valoración es una cosa que es bastante objetiva".

Además ha puesto en valor lo que significa El Hormiguero en la historia de la televisión en España que tiene algunos premios internacionales importantes: "Es una cosa que es importante entender cuando te llega un listo que no ha hecho absolutamente nada y te explica que la gente que lo ve es un poco tonta".