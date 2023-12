La Comunidad de Madrid le envía una carta tras la muerte de su padre y la indignación es general

La periodista Rosa M. Tristán ha mostrado en la red social X, antes Twitter, la carta que la Comunidad de Madrid le ha enviado tras el fallecimiento de su padre y la indignación que genera es inmediata.

"La carta que recibí ayer del Gobierno de Ayuso en relación a la muerte de mi padre. Para los que no pueden creer que aprovechen muertes para su propaganda", ha escrito junto a la captura de la misiva.

En el escrito, con fecha del 13 de diciembre, el Ejecutivo regional informa de la cantidad del importe a ingresar -que la periodista ha decidido no mostrar- en la declaración tributaria correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

"La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias normativas, ha aprobado distintas bonificaciones con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos", informan desde el Ejecutivo regional.

A continuación, añaden la cantidad -que también ha decidido no mostrar- que hubiera tenido que pagar "en el caso de que la Comunidad de Madrid no hubiera aprobado beneficios fiscales".

"Tenga en cuenta que los datos de presentación son provisionales y la Administración, en el ejercicio de sus funciones, podrá revisar la declaración presentada y la bonificación aplicada", concluye la carta.

Un día antes, la periodista ya había escrito en la misma red social que la Comunidad de Madrid le envió una carta explicándole lo que se había ahorrado de impuestos de sucesiones tras la muerte de su padre. "¿Propaganda desde una institución? Si descuento pago x residencia que no pudo tener pública y daño a su salud x falta de médicos, no, no me compensa", aseguró.

Las reacciones a la publicación han sido demoledoras: