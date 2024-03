Le piden al camarero que ponga las sobras en un táper y éste enseña las sobras en cuestión: es HISTÓRICO

Cada vez es más común que las personas que acuden a comer a bares y restaurantes pidan la comida que sobra para llevar. Algo que antes daba como vergüenza ahora se ha convertido en un hecho cotidiano y en obligatorio para bares y restaurantes.

Tanto es así que la cuenta Soy Camarero ha publicado lo que ha pasado en un restaurante en el que se sirve arroz y la situación no puede ser más surrealista. "Un cliente pide que le pongan el arroz que le ha sobrado para llevar, aquí tenéis el arroz sobrante en cuestión, es real. Se le ofreció que podían poner el arroz en el mismo tupper de otro plato entero que les sobró pero se negaron", ha contado Jesús Soriano, la persona que está detrás de la cuenta sobre hostelería.

En los comentarios, a pesar de que pueda parecer broma, se ha generado un debate sobre, por ejemplo, tener que dar a los clientes envases de plástico como los de la imagen.

"Ese tupper es de plástico y queramos o no, se debe cobrar. Pero tampoco nos pongamos tan chulitos, porque la ley nos obliga a tener envases biodegradables y esos NO podemos cobrarlos ¿Los tenemos? La mayoría no, así que... toca jodernos y dar plástico gratis", ha dicho un usuario en X.

"Qué ganas de gastar plástico por gastar plástico...", ha comentado otro. Mas caro el tupper que lo que se llevó. En un restaurante pedí un resto de carne para llevar al perrito y mi sobrino soltó, ¿desde cuando tenemos perro? El camarero no podía aguantarse la risa.

Yo si tengo perrito y mi sobrino para tener 11 es un cabroncete", ha señalado otra persona a modo de anécdota.

