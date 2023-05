Le dicen que tiene "tripita" y la respuesta que le da por WhatsApp es de matrícula de honor

La usuaria de Twitter @MayyRules ha publicado uno de los mensajes más difundidos de las últimas horas al compartir la conversación por WhatsApp que tuvo con una persona que le dijo que tenía "tripita".

"Bienvenidos al mundo, las mujeres también tenemos tripa. ¿Cuándo será el día en el que se deje de opinar de cuerpos ajenos? No sabéis cómo puede afectar a la persona. Poned el ojo en vosotros mismos y dejadnos tranquilas a las demás", ha escrito junto al pantallazo y a la foto a la que se hace referencia en la conversación.

En esa captura de WhatsApp se ve cómo alguien le dice: "Vaya tripita te hacía el vestido, maja. Fatal en la foto de Dani eh". "Pues la que tengo", responde ella. "No jodas. Pues de poco te sirvió el gym eh. Ahí hay que hacer algo", le responden.

Es entonces cuando la usuaria es categórica: "Ahí no hay que hacer nada y creo que no se debe opinar de cuerpos ajenos Nacho".

Pero el otro no se da por aludido y prosigue: "Coño no jajjaja Si fueras una desconocida bueno, te lo compraría. Pero, ¿teniendo confianza? Tripita suelta. Yo pensaba que no tenías tripilla ninguna".

La respuesta de ella es, de nuevo, tajante: "Con más razón porque soy tu amiga y te estoy diciendo que me molesta y no me gusta que opinen de mi cuerpo. Es el que es y estoy orgullosa de él y eso a nadie le va ni le viene".

El otro acaba poniendo emoticonos y dejando caer: "Madre mía jajajaja". La conversación acumula más de 11.000 me gusta y ha provocado numerosas reacciones: