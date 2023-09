Estos WhatsApp de un jefe a un empleado provocan un escándalo casi mundial

Unos mensajes que envió por WhatsApp un jefe a uno de sus empleados están causando un escándalo casi mundial, hasta el punto de que en apenas un día han llegado ya a más de seis millones de personas y han provocado 68.000 'me gusta'.

En los mensajes, publicados por la usuaria @whitezuelans, se puede ver cómo el superior escribe al trabajador: "Jonathan, ¿a quién le entregaste el turno? No te puedes ir de recepción si no ha llegado tu relevo. No puede volver a pasar JAMÁS".

Luego se ven tres llamadas perdidas en tres minutos del jefe, que sigue escribiendo: "Necesito una explicación de por qué te fuiste de tu trabajo sin que nadie te cubriera. Eso es abandono de trabajo".

Y remata: "Aun cuando ya hayas cumplido tus '8 horas' de trabajo". "8 horas' de trabajo", ha destacado la usuaria que ha subido los WhatsApp.

Y es precisamente esa coletilla de las ocho horas las que más ha escandalizado a los usuarios. "Cómo te atreves a salir a tu hora de salida", dice, irónico, una persona. Otro destaca: "Las comillas para señalar ocho horas se ve que era de gran importancia. Madre mía".

Y un tercero: "Necesito una explicación para saber por qué cumplí mi horario y no había nadie para sustituirme".