Jesús Álvarez cuenta cómo se enteró de que su compañera Letizia se casaba con Felipe: increíble

El periodista Jesús Álvarez, recordado por ser durante décadas uno de los rostros del deporte en TVE, ha desvelado cómo se enteró de que Letizia, que por entonces presentaba con él el Telediario, se iba a casar con el príncipe Felipe.

En una intervención en el programa D Corazón con motivo del 20 aniversario de la boda real, Álvarez ha empezado avisando de que él siempre es el último en enterarse de este tipo de cosas.

"De hecho, a mí me llamó [la periodista] Consuelo Font y me dice: Jesús, háblame de Letizia'. Digo: '¿Qué te habe de Letizia? ¿Por qué? Es una compañera'. Dice: 'No hombre, ¿no me digas que no lo sabes?'. Digo: '¿Saber el qué?'. Dice: 'Que se va anunciar el compromiso con el príncipe'. Digo: 'Venga ya, no me lo creo", ha recordado.

"Y sí, le di varios datos sobre ella. Digo: 'Bueno tú sabrás, allá tu responsabilidad, pero a mí no me consta nada de esto", ha rememorado.

"Yo siempre me entero el último en estas cosas", ha insistido antes de definir a Letizia como una "periodista de raza".

"Siempre he dicho que Letizia era una guerrera como periodista, siempre estaba al pie del cañón. Ha estado en frentes informativos, que es donde les gusta estar a los periodistas de raza, y ella es una periodista de raza y le ha gustado siempre estar donde estaba la noticia", ha explicado.

"El plató no le gustaba mucho aunque durante una época, que es cuando yo coincidí con ella, estuvo en los estudios y presentaba la segunda edición del Telediario. Creo que le gustaba más el reporterismo, estar en la calle, hacer las cosas donde realmente estaba la noticia", ha apuntado.

Álvarez ha contado además que sí ha coincidido alguna vez con Letizia tras su boda con el rey: "Me acuerdo una vez que yo estaba presentando los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid y se me ocurrió hacer la gracia".

"Estaba el príncipe con ella y se me ocurrió decir: 'Bienvenidos, veo que está mi excompañera de televisión Letizia Ortiz, si te quieres acercar y echarme una mano te lo agradecería. Me dijo que no con un gesto. Y luego subió el príncipe a hablar y dice: 'Jesús, has pedido una princesa pero sube un príncipe", ha relatado.