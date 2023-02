Lo que le ocurrió al viajar en avión con un Satisfyer y que está arrasando en Tik Tok

ALa azafata de avión y usuaria de Tik Tok @thisisgigiiii ha contado en su perfil de la red social lo que le ocurrió durante un viaje al llevar un Satisfyer en la maleta de mano. El vídeo lleva más de 160.000 reproducciones.

"Voy a contar por qué jamás me voy a llevar un Satisfyer o cualquier cosa de ese género en mi maleta cuando viajo", ha comenzado relatando.

La historia sucedió cuando tenía 21 años y tenía que coger un vuelo para ir a Kosovo desde Alemania. "Como iba de tripulante no pasaba por la zona de seguridad de la gente normal y sí por la de la tripulación", relata.

Entonces, se encontró con una mujer en un control que le puso las primeras pegas al no dejarla pasar. La tripulante le dijo que se iba a incorporar a un vuelo y ya le dijo que no. Tras dos horas de espera, al final tuvo que llegar un piloto, al que no conocía, de su aerolínea a recogerla y llevarla al avión. Eso sí, antes también tuvo que discutir con la mujer.

Ahí no se terminaron los problemas de acceso y los trámites. En los chequeos y control de equipaje llegó uno nuevo: el vinculado con el juguete sexual. Tanto ella como la maleta grande no tuvieron problemas. Sin embargo, con la de mano, donde se encontraba el Satisfyer, sí.

"Había visto lo que era y empezaba a decir que yo era sospechosa y que había colado algo en la maleta. Yo no caía en que llevaba eso y pensé en un minicuchillo que no se podía llevar en cabina. Le dije que llevaba eso y que lo tiraba, pero me dijo que no y que tenía que abrir la maleta porque era el juguete", prosigue.

Ella, muerte de vergüenza, intentaba cubrirse para no tener que sacarlo delante del piloto y del capitán. "Yo pensando cómo coño saco esto", se sincera. Al final, fue la propia mujer de seguridad la que lo sacó.

"Se me bajó la tensión. Quería llorar, estaba enfadada, sentía vergüenza, estaba cabreada. Me enfadé mucho, el piloto le echó la bronca a esta señora", recuerda, avisando que aún queda un último capítulo en la historia.

Cuando estaban en el coche para ir ya al avión, el piloto, que era mayor, le dijo que "todo el mundo tiene estas cosas pero que lo podía haber dicho antes porque había que irse y a ver si no se iba a poder despegar por el retraso".

"Quería llorar, que la tierra me tragase y creo que es la vez que más vergüenza he pasado en mi vida. Desde entonces no viajo con uno", ha terminado.