Le piden a un farmacéutico "condones para perras" y su respuesta es BRU-TAL

El popular creador y divulgador de contenido farmacéutico FarmacéuticoFernández (@farmaceuticofernandez) ha contado la surrealista situación que ha vivido a las 3 de la mañana durante una guardia.

A esa hora ha llegado un joven y le ha pedido, según informa, "condones para perras". Él, que no lo había escuchado nunca, le ha dicho que no sabía lo que era y que en su farmacia por lo menos no había.

El cliente le ha dicho que sí porque había comprado anteriormente y hasta le ha torcido el gesto y le ha puesto una cara como de desprecio, según ha contado el trabajador del mundo sanitario.

"Yo ahí he empezado a sospechar. Igual no está hablando en serio porque nadie puede ser tan mamarracho de hacer esa broma y menos a estas horas... Pues resulta que sí, que estaba bromeando", confiesa Fernández, que señala que todavía seguía insistiendo en que quería condones para perras. Hasta le ha guiñado el ojo, informa.

"Cuando he visto que era una broma me he dicho que también iba a bromear yo. Así que le he dicho que no le hacían falta porque las perras no se quedan embarazadas de los cerdos, ya que son especies diferentes", remata.

Según finaliza, el joven no ha entendido su chiste o por lo menos no le ha hecho gracia porque no se ha reído.