Llega a algunos cines de España una nueva forma de pagar parecida a la de los aviones

Ir al cine y pagar más o menos dinero dependiendo del asiento. Lo que durante años ha sido una práctica habitual en los aviones empieza a abrirse camino también en algunas salas de cine españolas.

La cuestión ha generado debate en redes sociales después de que el creador de contenido Claudio Valero, conocido en TikTok como @claudio_valero, publicara un vídeo en el que analiza este nuevo sistema de precios y plantea hasta dónde podría llegar.

"El cine acaba de copiar lo peor de los aviones", arranca diciendo en una publicación que acumula miles de visualizaciones.

No todas las butacas costarán lo mismo

La idea es sencilla. El precio de la entrada deja de depender únicamente de la película o del horario y pasa a estar condicionado también por el asiento que el espectador elija.

Según explica el tiktoker, algunas cadenas ya están probando fórmulas en las que las primeras filas o los asientos laterales tienen un coste inferior, mientras que las butacas situadas en la zona central de la sala, tradicionalmente consideradas las mejores para ver una película, pasan a tener un precio más elevado.

"Si quieres sentarte en una zona peor pagas menos; si quieres sentarte en una zona mejor pagas más", resume.

El modelo recuerda claramente al utilizado por numerosas aerolíneas, donde el pasajero puede pagar un suplemento para reservar determinados asientos.

La preocupación: que el sistema vaya a más

Sin embargo, la crítica de Valero no se centra únicamente en el hecho de pagar más por una mejor ubicación.

Lo que le preocupa es que esta práctica pueda ser solo el comienzo de una política de precios mucho más compleja. "Hoy puede ser que la zona central cueste más, pero mañana este estreno cuesta más en hora punta, este asiento tiene mejor sonido, esta fila tiene mejor visión o este sábado vale más porque hay más demanda", plantea.

En su opinión, el riesgo es que comprar una entrada para el cine termine pareciéndose cada vez más a reservar un vuelo, obligando al espectador a estudiar mapas de butacas y múltiples variables antes de decidir cuánto quiere gastar. "Al final acabas mirando el plano de las butacas del cine como si fuera a reservar un vuelo", ironiza.

También tiene defensores

No obstante, el propio creador reconoce que el sistema puede tener una lectura positiva. Quienes no tengan inconveniente en sentarse en las primeras filas o en zonas menos demandadas podrían beneficiarse de entradas más económicas que las actuales. En teoría, el modelo permitiría acceder al cine por menos dinero a aquellos espectadores que priorizan el precio sobre la ubicación dentro de la sala.

Aun así, Valero considera que la industria cinematográfica atraviesa ya suficientes desafíos como para añadir nuevos elementos de controversia.

El debate llega en plena batalla con el streaming

Las plataformas de streaming han transformado por completo los hábitos de consumo audiovisual durante los últimos años, obligando a los cines a reinventarse para atraer espectadores.

A ello se suma el encarecimiento general de las entradas y de productos asociados a la experiencia cinematográfica, como las palomitas o los refrescos. Por eso, la posibilidad de introducir tarifas variables según la butaca ha abierto un nuevo debate entre los aficionados. "El cine ya tiene bastante con el streaming, las entradas caras y las palomitas subiendo de precio para ponerse a hacer estas cosas", concluye el creador de contenido.

Una reflexión que ha encontrado eco entre muchos usuarios y que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: hasta qué punto están dispuestos los espectadores a pagar más por una experiencia que durante décadas fue exactamente igual para todos los asientos de una misma sala.