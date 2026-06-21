Lo que ha dicho Núria Marín sobre las influencers va a encender la mecha: "No las admiro como puedo admirar a Victoria Beckham"

Núria Marín es probablemente el rostro más popular del periodismo del corazón en las redes sociales. Con la caída de los programas de televisión del género, tanto ella como su compañero Javi Hoyos se han hecho un hueco especial en las redes sociales. Solo en su cuenta de TikTok, donde sube sus populares 'Royal Salseo' acumula 2,7 millones de seguidores.

Al contrario que Hoyos, Marín siempre habla de las rocambolescas historias de las familias reales europeas y de los rostros más reconocidos del mundo, pero pocas veces lo ha hecho de influencers. En una entrevista con El País, la periodista ha expuesto unos motivos que pueden encender la mecha.

"Soy muy conservadora con esto, un poco vieja escuela. Para mí las influencers no son personajes, son como yo. Se pusieron a hacer vídeos y les funcionó. Todavía no tienen glamour, no las admiro como puedo admirar a Victoria Beckham", ha asegurado en su conversación con el diario español.

Eso sí, su público es distinto al de otros periodistas creadores de contenido: el 85% de sus seguidores son mujeres de 25 a 45 años. "Dicen que las redes son algo solo para los jóvenes y no es verdad. Hay mucha gente de mediana y tercera edad consumiendo muchísimo contenido. Es un medio muy transversal", dice la comunicadora.

Pero no siempre fue éxito. Sus inicios como periodista en programas de televisión fueron precarios: "¿Volver a una redacción? Tendrían que cerrar Instagram y TikTok", admite. Aunque el salto a las redes sociales fue un cambio radical hacia lo desconocido. "A mí me costó mucho creerme que mi contenido podía valer tanto dinero. Y me sigue costando. A veces tengo el síndrome del impostor", confiesa.

Ahora, tiene una legión de admiradores, pero también, como cualquiera que se expone al escrutinio de las redes, haters. Marín odia a los ideológicos. "Se nota de qué pie cojeo en algunas cosas y hay una voluntad organizada para silenciarme. Eso me molesta", denuncia.

Por último, en su conversación con El País de la mano de Javi Hoyos, Núria quiere dejar por sentado que no son "unos flipados": "Hemos visto a mucha gente de la tele flipada que ha terminado en la ruina. Llevamos muchos años en esto y algo hemos aprendido".