Loquillo relata qué les dijo a dos personas que vendían discos piratas suyos en la calle: poca broma

Loquillo ha lamentado la poca consideración que se les tiene a los autores en España y ha criticado la permisividad que, a su juicio, se ha tenido en este país con la piratería durante años.

En un encuentro con Simpatía por la Industria Musical, el artista ha denunciado: "No solo me estafan a mí y a los autores, tú piensa que la primera gran estafa es cuando un presidente del Gobierno, hace unos años, legalizó la piratería no persiguiéndola".

"Eso hundió el mercado, hundió los derechos de autor y cambió el sistema. Las cosas no son casualidad. Se está yendo hacia no sé qué y Fahrenheit 451 [en referencia a la novela distópica del estadounidense Ray Bradbury] no está tan lejos. De verdad, os lo juro, no está tan lejos", ha avisado.

Según Loquillo, "a alguien le interesó en aquel momento la doble moral de la piratería o se vende". Y ha contado una anécdota muy significativa: "Yo recuerdo que fui a dos tipos que vendían CDs míos en Las Ramblas y les dije: 'Me los voy a llevar y como te vea otra vez te meto".

"Es que son los derechos de autor y los autores importamos una jodida mierda. Cuando en un país de autores como España, matamos a Lorca, ¿qué esperas?", se ha preguntado antes de añadir: "¿Qué somos los autores? Cero".

"Nos pueden pisar. Tú haces eso en París con un autor francés y verás la que te cae. Pero no por la autoridad, sino por el propio francés, que ama su cultura y la defiende. Aquí los autores somos unos cantamañanas, unos sinvergüenzas", se ha lamentado.