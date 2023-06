Luis Zahera revela el trabajo más raro que tuvo en Nueva York 

El actor Luis Zahera ha revelado en una entrevista en la cadena COPE el trabajo más raro que tuvo en Nueva York, donde pasó dos años.

"Me daba pánico ir a los castings de profesional. Entonces mi madre tenía una amiga en Nueva York, entonces le dije a mi madre: 'Mamá, yo me voy a Nueva York, voy a emigrar'", ha explicado durante la conversación.

A continuación, ha revelado que pasó dos años en la ciudad, en los que trabajó "de todo". "El trabajo más raro que hice en Nueva York, trabajé en la demolición, yo hice la demolición de las Torres Gemelas, de la planta 62, de la planta de Colgate, que estuvimos dos meses", ha contado entonces.

"Muchos años después cayeron las Torres Gemelas, y yo como hacía de demolición, me llamó mi papá y lo primero que me dijo por teléfono fue: 'Hijo mío, ¿tú no tendrás nada que ver, no?'", ha concluido.