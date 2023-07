Una madre da que hablar con la pregunta que hace en su perfil de Tik Tok

La divulgadora sobre temas de maternidad y que da consejos sobre este asunto, así como juguetes educativos @crianzactiva, que tiene más de 7.400 seguidores, ha hecho una pregunta que está siendo muy comentada en un vídeo publicado en su perfil.

"Tengo una duda a todas las madres esas que firmáis lo de la jornada intensiva y acabar al mediodía en los colegios, ¿me podéis decir en qué trabajáis?", ha preguntado la usuaria de Tik Tok.

Ella ha contado que a ella no le da tiempo a estar en todos los lados: "No puedo trabajar de 9 a 14 porque ellas tienen que estar de 9 a 15 en el colegio. Por tanto, a las 9 las dejo y llego aquí un poco más tarde y tengo que ir a recogerlas a las 15, así que me tengo que ir un poco antes de las 15".

"Tengo que ir a dos colegios diferentes porque es verano, el campus se hace en dos distintos y la de tres años va a uno y la de dos a otro", ha añadido

"¿Me podéis decir a qué os dedicáis, quién os hace la comida, cambia las sábanas, juega con vuestras hijas, etc?", ha vuelto a preguntar.