Melania Trump reaparece en público y esta foto monta un enorme debate en Estados Unidos

La exprimera dama de Estados Unidos Melania Trump ha provocado un enorme debate en Estados Unidos por el atuendo con el que se presentó al funeral de Rosalynn Carter, esposa del presidente Jimmy Carter y primera dama entre 1977 y 1981.

Mientras la mayoría de los asistentes, incluidas las otras exprimeras damas, optaron por ropas de color negro, Melania optó por un abrigo de tweed gris. También llevó algunas joyas, como su anillo de compromiso y su alianza de boda.

Esa elección ha provocado un gran revuelo y un debate en el que ha participado incluso Stephanie Winston Wolkoff, ex asistente de Melania, que aseguró que la esposa de Donald Trump se ha servido del funeral de Carter como una "oportunidad fotográfica" y ha utilizado el escenario como una pasarela.

Pero no todo el mundo opina así. "Su elección de vestimenta fue conservadora y respetuosa", dijo Diane Gottsman, fundadora de The Protocol School of Texas, según informó Newsweek.

El revuelo es todavía mayor porque esta es una de las pocas apariciones públicas que Melania Trump ha hecho en los últimos meses, ya que ha estado notablemente ausente durante las múltiples comparecencias judiciales de Donald Trump.