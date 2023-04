Mercadona retira un producto estrella y los usuarios guardan un minuto de silencio

Importante cambio en Mercadona. Tal y como recoge el usuario de TikTok @marujeandoo, la cadena de supermercados ha decidido retirar uno de sus productos estrella: la leche con canela y limón.

Y las reacciones de los clientes habituales de Mercadona que han visto el vídeo no se han hecho esperar. Entre los comentarios se pueden leer frases como “un minuto de silencio por la leche con canela y limón, con eso me hacía yo las torrijas”.

Otros han lamentado la noticia así: “nooo, la leche con canela y limón no”, “leche con canela y limon porqueeee??? no entiendooo”, “voy a llorar, mi canela y limón”, “la leche con canela y limón no, por dios todo menos eso” o “no me creo que hayan quitado la leche con canela y limón, y ahora que bebo en verano???”.

Además de ese producto, el vídeo señala que Mercadona también ha dejado de vender los paninis de jamón de york y queso, las pizzas 4 quesos con gorgonzola, las migas caseras y los mejillones picantes.

El nuevo helado de Mercadona

No obstante, no todo son malas noticias. Mercadona ha lanzado un nuevo helado sabor a galletas Lotus que mucho más asequible que su equivalente original, que vende desde hace tiempo Carrefour y fabrica la propia marca Lotus.

El nuevo helado de galletas Lotus de Mercadona corresponde a la marca blanca del supermercado: Hacendado. Ello hace que el precio de ocho helados sea de apenas 3,20 euros. El producto lo elabora Helados Estiu, una empresa situada en Ribarroja del Turia (Valencia). La localidad está muy próxima a las oficinas centrales de la compañía comandada por Juan Roig, algo que abarata bastante su precio.

El pack se denomina ‘Helado mini bombón biscuit Hacendado’, y si se compara el precio por kilo de helado de un supermercado respecto al otro, los de Carrefour tienen un precio que es tres veces superior al que ofrece el nuevo lanzamiento de Mercadona.