El veredicto de esta cata a ciegas de cervezas de marca blanca de Mercadona, Lidl, Carrefour… arrasa en Tiktok

Las catas a ciegas es uno de los contenidos más populares en redes sociales, como TikTok o Youtube, porque los consumidores buscan recomendaciones honestas que les ayude a decidirse por un producto determinado en un mundo inundado de opciones, especialmente en la industria alimentaria.

Uno de los vídeos que arrasan en TikTok esta Semana Santa es el que ha publicado Yann Boix Souffi (@yannbeersom) en su perfil. Una cuenta con casi doce mil seguidores que este 'beer sommelier' utiliza para compartir sus conocimientos sobre cerveza. Con casi un centenar de publicaciones, Yann no solo explica cómo se elabora una de las bebidas más consumidas en España sino que también analiza, critica y prueba todo tipo de cervezas.

En su última publicación, no prueba una, dos o tres cervezas sino seis cervezas de marca blanca que ha encontrado en otros tantos supermercados: Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi, Alcampo y Dia. Son dos minutos y medio de vídeo que ya han visto más de trescientas mil personas y que tiene un objetivo: elaborar una lista de las mejores cervezas de marca blanca.

Las seis cervezas que cata Yann Boix son la Karlsquell Lager (Aldi); Rambler's Classic Lager (Dia); Saerbrau Clásica (Carrefour); Steinburg Clásica (Mercadona); Holbrand Lager (Alcampo) y Argus Clásica (Lidl). "Todas son rubias lager y tienen un 4,8 % de alcohol, excepto la de Carrefour, que tiene 4,5 %", explica antes de lanzarse a probar todas las cervezas de una en una.

"No tiene mucho sabor", "esta se deja beber, pero no me mata", "no hay por dónde cogerla"..., son solo algunos de los adjetivos que le dedica a las cervezas que prueba sin saber cuál de todas las citadas anteriormente está bebiendo.

Sólo después de probarlas todas, "tampoco podemos decir que ninguna tenga muchísimo sabor", Yann Boix se lanza a ponerles nota y elaborar su ránking de las mejores cervezas de marca blanca, que según este apasionado de esta bebida quedaría del siguiente modo: