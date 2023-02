Pablo Iglesias responde de forma atronadora a Pepe Rodríguez tras las palabras que éste le dedicó

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, ha respondido con fuerza al chef Pepe Rodríguez, jurado de MasterChef, después de las palabras que éste le dedicó en una entrevista en La 2.

"Cuñados fachas que defienden tener becarios en los restaurantes sin cobrar ¿Tele 5? ¿Antena 3? No, en tu televisión pública…", ha escrito Iglesias en Twitter después de que el cocinero afirmase que el exlíder de Podemos "ha venido para tocar las narices".

Todo ello después de que el periodista Jenaro Castro le preguntase a qué político llevaría al restaurante y a quién dejaría fuera o preparando bocadillos. "Yo creo que llevaría a todos, a ver si serían capaces de poner un poquito de luz. Todos caben en la mesa, si hay algo importante en un restaurante es que en esa mesa todos somos iguales", empezó diciendo Rodríguez.

Pero luego matizó: "Pero...joder con Pablo Iglesias. Ha venido para tocar las narices. A ese hay que dejarle haciendo bocatas, fuera, sí, de la mesa". De hecho, el propio periodista se mostró sorprendido con la contundencia del cocinero.

"Yo creo que había una historia en la política española hasta que aparecieron ciertos personajes que han venido a cambiar para no cambiar nada. Entonces no me vendan ustedes aquello que luego no han cumplido", afirmó.

El cocinero aseguró que él creyó "en esa gente" porque pensaba que hacía falta gente nueva que denunciase "esa casta": "Y han vendo para ser casi igual de casta. Con lo cual, qué decepción, qué pena".