El mote que le han puesto a Yolanda Díaz en la prensa francesa dice mucho de cómo la ven fuera 

Europa Press via Getty Images

Yolanda Díaz ha dado el paso al frente muchos estaban esperando. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno presentó este domingo su candidatura a la presidencia del Gobierno de España.

En palabras textuales, la dirigente gallega afirmó que quiere ser la primera presidenta de la historia del país. Este movimiento ha provocado un tremendo revuelo en la política nacional, sobre todo porque todavía no se sabe qué papel jugará Podemos dentro de la candidatura de Díaz.

Fuera de España lo tienen más claro. El diario francés Liberátion ha dedicado una noticia a Yolanda Díaz donde le han puesto el mote de "la nueva musa de la izquierda". En el cuerpo del texto recogen las palabras sobre que quiere ser la primera presidenta de España y se hacen eco del "ambiente es eléctrico" y de los "aplausos ensordecedores" que se escucharon en el pabellón Magariños este domingo durante la presentación de Sumar, donde acudieron más de 3.000 personas.

Pero hay más, resaltan en el texto que fuera vestida de blanco y su "sonrisa carismática". Comparan, además, a la ministra de Trabajo con Barack Obama y su "yes we can". Comentan que a sus 51 años ha oficializado su bautismo como "figura primordial" de la izquierda y que con el mitin del domingo ha anunciado a lo grande su candidatura.

De vuelta a España, Yolanda Díaz ha concedido una entrevista a El País donde ha hablado en unos términos muy correctos sobre Pablo Iglesias, que en los últimos días ha sido crítico con la posición de Sumar con Podemos. "Cambió la historia de España", ha dicho Diaz del fundador de Podemos.

Pablo Iglesias también se ha pronunciado en las últimas horas y ha respondido a Díaz, que en la misma entrevista ha afirmado que "es feo designar a alguien, ¿no?". "Hay una cosa que se ha dicho que no es verdad. Yo no designé con el dedo, yo dije mi opinión", ha respondido Iglesias en RAC1.

El líder de Podemos ha reconocido que lo hizo "siendo consciente de que era una opinión muy relevante en aquel momento". "Pero yo dije, si ella quiere y los militantes de las organizaciones políticas quieren. Yo, de alguna manera, hice pública la que a mi entender tendría que ser la mejor decisión, pero lo dejé claro, eso dependía de dos decisiones ulteriores", ha apostillado.