Muestra una fotografía de la playa y TODOS reaccionan de la misma forma

El último fin de semana de enero termina con tiempo anticiclónico en todo el país, casi sin nubes ni precipitaciones, y con temperaturas que, aunque en algunos puntos comienzan a descender, siguen siendo inusualmente altas para esta época.

En algunas zonas, como Santander o Bilbao, se ha llegado este domingo hasta los 21 grados. No son las únicas donde ha hecho un calor inusual para la época del años. El usuario de X @TESLA_CREADOR ha publicado en la red social una fotografía de una playa y las reacciones han sido unánimes.

"Veintisiete de enero. No me jodas", ha escrito en la red social junto a una fotografía de la que, según ha señalado entre las respuestas, es de una playa de Torrevieja, en Alicante. La publicación ha superado los 2.000 me gusta.

Multitud de usuarios de la red social han reaccionado a este tuit compartiéndolo y señalando lo mismo: el cambio climático.