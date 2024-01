Cuenta por qué le han echado de una cafetería y hay lío: posiciones muy encontradas

La creadora de contenido Marta Díaz de Mera ha vivido un incómodo momento en dos cafeterías en las que ha intentado tomarse un café mientras utilizaba el ordenador para "organizar unas cosas" y se ha abierto un buen debate sobre si está mal o no por su parte.

"Todas las semanas voy a una cafetería pequeñita y hoy, como varios sábados, he venido con mi ordenador", ha explicado al inicio del vídeo, que ya cuenta con 153.000 'me gusta'.

Según ha contado, nada más ver que ha ido con el ordenador, lo primero que le han dicho es que no se puede sentar si va a trabajar con el ordenador. "No voy a trabajar, voy a organizar unas cosas que tengo que hacer, pero voy a tomar mi café y mi tostada y a los 35-40 minutos me voy a ir", le ha respondido.

Han insistido en que con el ordenador no se puede sentar, por lo que le mandaron a otra cafetería que incluía "coworking". Sin embargo, estaba bastante más lejos, pero decidió ir. Lo que no se ha esperado es que le quisieran cobrar cinco euros por el servicio.

"Pero que no voy a estar toda la mañana, voy a estar 35 minutos como mucho, como una persona normal", ha respondido al camarero que le atendió en la nueva cafetería. "Yo entiendo perfectamente que tiene que haber rotación, que yo no puedo ocupar toda la mañana un puesto tomando solo un café y la tostada, pero estoy diciendo que no voy a estar más tiempo", ha concluido.

El debate se ha servido en redes, habiendo varios puntos de vista. "En cualquier bar de barrio, en la primera esquina que encuentres, podrás tomarte un café... Tanto modernismo y coworking", ha comentado un usuario. "¿La gente que dice 35 minutos un café? Si yo con mi amiga estamos chismoseando una hora o más", ha manifestado otro, llevándose más de 19.300 'me gusta'.