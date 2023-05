Muestra lo que le está pasando con sus vecinos nuevos: se oye nítidamente

La cómica, actriz y usuaria de Tik Tok @PatriciaGalvan__ ha publicado en sus redes sociales lo que le está pasando desde que se han mudado unos nuevos vecinos a su bloque. El final es completamente maravilloso por lo inesperado que es.

La joven ha contado que se ha mudado a su lado una familia latina y ahora, según ha descrito, parece que vive continuamente "en un convite de boda o en un felices los 15".

"Esto no sé si me va a hacer más feliz o más infeliz porque es verdad que ya no soy la que hace más ruido en el bloque, así que eso sí que es un plus", ha reconocido Galván, bromeando en el vídeo, que dura algo menos del minuto y medio.

Además, también ha demostrado que efectivamente se escucha a la perfección la música y el ruido de sus vecinos. "Llevaba 15 minutos de palmas y parecía que había parado, pero no, creo que han saltado los anuncios de YouTube, que también me los estoy tragando", incluso ha ironizado.

De hecho, al final del vídeo se ve como ya se resigna y sale al pasillo a tocar las palmas y bailar con la música de sus vecinos.

En otro vídeo ha reconocido que lo lleva bien y que lo que hay que hacer es poner grupos clásicos como Frank Sinatra, Abba, Queen, Juan Gabriel o los Chichos cuando termine con su fiesta. "Cuando piensen que hay un poltergeist y tengan miedo, en ese momento pones Sonia y Selena y ya te digo yo que no va a volver a pasar", ha rematado Galván.