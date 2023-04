Raulito reaparece con cuatro palabras: qué fue del niño que imitaba a David Civera 

Raúl del Saz Pastor, más conocido como Raulito, volvió este martes a la mente de muchos después de que lo mencionara Cachitos. El programa de La 2 mostró una de sus actuaciones, con las que saltó a la fama alrededor de 2002 cantando Que la detengan, de David Civera.

"Raúl, si nos estás viendo, deseamos que todo te haya ido bien. Un abrazo", se podía leer en uno de los famosos rótulos del programa. El aludido compartió el pantallazo en su cuenta de Twitter y triunfó con su respuesta: "Estoy muy bien, gracias".

Esas cuatro palabras hicieron las delicias de muchos tuiteros, a los que les entró la nostalgia. La mención también le gustó a del Saz. "Siempre me hacen ilusión esas cosas", confiesa a El HuffPost.

Como cuenta, en la mañana de este miércoles ha notado más interacciones en esa red social. Basta con ver las respuestas al tuit, con mensajes como "era tu mayor fan cuando tenía 4 años, me ponía el disco en el radio casette" o anécdotas como ésta: "Cuando yo trabajaba en una discográfica, venías de visita de vez en cuando y una vez te regalaron TODAS las galletas que teníamos para el desayuno cuando yo estaba con el café en la mano, lo que me dio una rabia terrible (pero no te eché la culpa)".

Del Saz confirma que en la actualidad trabaja como cocinero —en 2020 ya contó a El HuffPost que estaba estudiando en la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares—.

También tiene un podcast, ytudequieneres, junto a un amigo. "Canto dos canciones y charlamos de cositas", dice con ilusión. Se puede escuchar aquí:

La música sigue formando parte de su vida y en alguna ocasión ha regalado a sus seguidores algún vídeo cantando, como esta versión de La Llorona.

En 2020 otro de sus tuits, en el que afirmaba que estaba orgulloso de su pasado pero que no era drogadicto, se hizo muy viral. Como aclaró entonces, en Google aparecía esa información porque le confundían con otra persona.