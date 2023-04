Se pone a grabar un vídeo para TikTok y le terminan echando del trabajo

El usuario de TikTok @tomatreinta ha publicado un vídeo en el que se escucha cómo su jefe le despide después de grabarse en plena jornada de trabajo. "Todo el día con el móvil", reprocha el responsable.

"Me echan mientras hago un TikTok", ha escrito el internauta en la publicación. Según se muestra en la imagen, estaba grabándose de cara con un filtro disponible en la plataforma para saber a qué animal se parece.

Sin embargo, no pasan ni dos segundos cuando empiezan a escucharse gritos contra el usuario que, sin casi responder, no hace nada más que atender a lo que le dice su jefe. De hecho, cuando se percata de la bronca, baja rápidamente el móvil hacia el suelo.

"¿Otra vez con el móvil?", pregunta enfadado. "Es la primera vez que lo cojo", le responde el internauta, una contestación que no gusta nada a su jefe, y así se lo hace saber.

"Si, la primera vez", dice en tono irónico, para seguidamente continuar a gritos con el reproche: "La primera ves hoy. Si acabas de entrar y ya estás con el móvil. Mira cómo está todo. No hay nada hecho. Vete a tu casa ya. No te quiero ver más aquí. Vete, pero no vuelvas. Te lo digo en serio".

Además de comentar la cara que se le queda al trabajador tras ser despedido en plena grabación, los usuarios de TikTok creen que es un montaje, es decir, que es falso. No obstante, como siempre en la red, hay opiniones de todo tipo.