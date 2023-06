Publica el mensaje que su madre le mandó a Aitana por Instagram y sólo queda aplaudir

El usuario de Twitter @KilianGarcia_ ha conquistado a medio Twitter después de publicar en esa red social un mensaje que su madre le envió a la cantante Aitana por Instagram justo antes de que él cumpliese los 18 años.

"El texto que le mandó mi madre a Aitana por IG dos meses antes de mis 18. Estoy meado", ha escrito junto al mensaje, que dos días supera ya los 4.000 'me gusta'.

La madre del usuario se dirige a la arista con toda sinceridad: "Buenas noches. Me dirijo a ti Aitana, la diosa, como dice mi hijo Kilian. Soy la mamá de un fan muy fan tuya. Sé que es muy difícil o imposible por tu trabajo que pueda llegar este mensaje".

"Te escribo porque la mayor ilusión de mi hijo sería conocerte, aunque ya te ve en los conciertos y con eso ya es feliz. Y en el TikTok siempre está subiendo cositas tuyas y tú las subido muchas veces en tu historia de Instagram", prosigue.

Y ahí llega el punto clave del asunto: "Y ahora llega su fiesta sorpresa de cumpleaños de los ansiosos 18 años. Le estoy preparando una gran fiesta que la temática de la fiesta y todo el adorno que conllevaba, cómo no, es de ti, Aitana".

"Y no sé si será posible, pero sería una gran sorpresa y su mayor ilusión y mi idea sería si serás tan amable, y sé que así eres, de poder mandarle una felicitación para podérsela poner en una pantalla grande. Eso sería su mayor regalo de cumple y el mío, ya que te tengo las 12 horas del día escuchándote. Hasta yo me he hecho fan. Puedas o no, gracias igualmente por hacer a mi hijo tan feliz con tu música", concluye.

El mensaje ha provocado reacciones como estas: