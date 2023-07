El regalo de boda que le hacen a una amiga farmacéutica es digno de estar en un museo

Los regalos de los amigos de los novios cada vez están más currados, sobre todo desde que se puede presumir de ellos en las redes sociales. El tiktoker @dannyfulerthon ha enamorado a miles de personas al mostrar lo que han preparado para una amiga farmacéutica que se casa.

"Regalo para nuestra amiga farmacéutica", reza el enunciado del vídeo. En la publicación ha mostrado el proceso de creación de lo que parece la caja de un medicamento en el que ir metiendo el dinero del regalo.

Como si fuese un blíster le han ido rellenando los huecos de billetes de cinco euros. También le han metido un folio a modo de instrucciones donde le explican cómo se utiliza.

El vídeo se ha convertido en pocas horas en un éxito en la red social china con más de 2.600 'me gusta' y decenas de comentarios alabando el regalo. "Me encanta super original y muy currado", "Que chulada!!!", "me encanta me puedes dar idea para la de mi amiga es dentista", "Mola muchísimo!" y "Coooomoooo molaaaa" son algunos de los mensajes que ha recibido.