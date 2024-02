Se encuentra 50€ en el portal, se los mete a su vecino debajo de la puerta y el karma actúa rápido

El usuario de TikTok @manureyesperiodista ha compartido en las redes sociales una experiencia que ha vivido y que ayuda a recuperar la fe en la humanidad.

"Os traigo una historia de Karma instantáneo", empieza diciendo antes de entrar en el relato de lo sucedido: "El otro día subiendo por mi edificio, subiendo las escaleras, Thor iba olisqueando y yo vi que había un papel en el suelo. Resultaba que era un billete de 50 euros que estaba en la puerta de mi vecino del piso de abajo".

"Total, que con una nota se lo metí por debajo de la puerta porque, aunque estemos en la cuesta de enero, pienso: ¿qué es lo que te gustaría que te pasase a ti? Pues que me devolviesen los 50 euros que no están en mi cartera y que yo pensaba que estaban ahí", señala.

"Así que al día siguiente vi que él me había puesto una nota a mí y decía: muchísimas gracias, me alegra saber que aún quedan personas así en el mundo, mañana tendrás un detalle cuando llegues a casa", celebra.

"Total, que he vuelto a casa y he encontrado este paquete, resulta que mi vecino, al que no conocía pero con el que mantenía una relación de honor y epístolas, es maestro de la escuela de hostelería y ha traído el detalle y regalo de vecino definitivo", dice mientras enseña el contenido del paquete: un delicioso desayuno.

"Se me hace y se os hace la boca agua. Karma instantáneo", celebra. En los comentarios, una persona cuenta su caso: "Las buenas personas se merecen cosas buenas. El otro día me encontré un iPhone, y lo devolví al dueño porque llamó, y contesté. Este gesto me alegró".

Y otro: "Pues me parece que eres una persona en peligro de extinción. Más gente como tú necesita este mundo 👏 eres muy grande Manu".