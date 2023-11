Se lleva 20.000 'me gusta' en X tras responder así al comentado tuit de Jordi Évole

El periodista y director del programa Lo de Évole (La Sexta), Jordi Évole, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras un comentado tuit publicado este domingo en el que hablaba de "una generación generosa".

Aunque su intención era mostrar las circunstancias de una generación pasada, comprendidas en un nuevo capítulo de Salvados, muchos usurarios de X han recibido su tuit como una especie de crítica a la gente joven.

"Hay una generación en España que no disfrutó de ningún Erasmus, ni del interrail, ni del carnet joven, ni del bono cultural. Que no pudo estudiar porque tuvo que trabajar. Una generación generosa. Que conquistó derechos. Que luchó por lo público. La generación de hierro", escribió el periodista.

En respuesta, la usuaria de X @MartaLlanos97 le respondió así: "La generación que no pudo ir de interrail, pero sí comprarse un piso, una segunda residencia y un coche con 27 años. ¿Esa?·.

"Qué peligroso es pensar que la precariedad que nos toca afrontar a las nuevas generaciones se puede solucionar con un bono creado para que ir de viaje al pueblo de tus abuelos sea más barato", añadió a continuación.

Y no fue la única. La tuitera @FabiolaBarranc1 contestó comentando su condición: "Acabo de cumplir 34. Nunca disfruté del interrail, ni carnet joven, ni del bono cultural. Para poder estudiar SIEMPRE tuve que trabajar. Sigo defendiendo derechos y servicios públicos. No soy la única. Hay cosas que no van en la edad ni en generaciones. Es cuestión de clases".

Han sido muchos los que han opinado acerca de las declaraciones de Évole, ya que para algunos, mientras defiende a esa "generación que conquistó derechos y luchó por lo público", menosprecia la situación actual de los jóvenes.