Tenso encontronazo entre Josep Pedrerol y Antonio Maestre: "No lo hagas"

Tensión en pleno directo de Al Rojo Vivo entre Antonio Maestre y Josep Pedrerol a cuenta del discurso de Luis Rubiales de este viernes después de su polémico discurso en la sede de la Federación, donde ha dicho que no piensa dimitir.

Maestre ha afirmado que Rubiales ha echado un pulso al Gobierno: "Ha convertido su causa en una causa política. Se ha convertido en un referente para el supremacismo machista que define muy bien Vox".

También ha puesto el foco sobre los patrocinadores de la Selección Española, algo que ha obligado a intervenir a Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito. "Hemos visto que esto es una cuestión de poder y de dinero. ¿Qué le pasa a Rubiales si se queda sin dinero? Ahora mismo es momento de señalar a aquellos patrocinadores de la RFEF que son los que aportan el grueso del dinero al señor Rubiales para que pueda mostrarse tan soberbio".

Ha dicho Maestre que ahora esas empresas se deben de posicionar "y decir estamos con Rubiales o no". "Empresas que ayudan el deporte humilde también. No perjudiquemos al deporte humilde para decir que esas empresas dejen tirada a la Federación, porque la Federación, por suerte, no es un presidente que va a ser inhabilitado, es mucha gente, muchos chavales que juegan al fútbol...", ha dicho Pedrerol.

"Anunciantes que apoyen al fútbol. No ha Rubiales. No lo hagas", ha repetido el periodista deportivo.