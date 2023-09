Un venezolano dice cuánto gasta en España, asegura que sí se puede ahorrar y provoca un intenso debate

La cuenta de TikTok @elvenezolanotiktoker ha publicado un vídeo enumerando los gastos que tiene, junto a su pareja, viviendo en España para argumentar que "sí se puede ahorrar".

"Es fácil: 500 euros del piso en alquiler, 200 en servicios, 300 en comida, entre mi pareja, y 200 en lujos si queremos comer un McDonald's, un helado en la calle... lo que te quieras comprar", ha explicado.

Por eso, ha asegurado que, "si no gastas mucho, sí da para ahorrar". De hecho, llegan a guardar cada mes 1.200 euros. "Y ni te digo la gente que viene en un pueblo", ha añadido, ya que los alquileres en estas zonas son más económicos.

Aunque muchos han puesto en duda el precio del alquiler, el internauta ha advertido de que, además, la vivienda "no está en una mala zona y tienes todo cerca".

Es preciso apuntar que habla de la zona de Murcia, no de Madrid o Barcelona, como bien han apuntado algunos usuarios en la publicación.

También ha criticado a la gente "floja que se gasta todo en ropa o que come fuera todos los días". No obstante, ha admitido que esto es viable con dos personas, no si tienes dos, tres o cuatro hijos.

Para terminar, ha dicho que "si quieres ahorrar, hay que sacrificarse, y eso hay gente que no lo entiende".