Una argentina explica el choque cultural que ha tenido en España con el gel de ducha 

La usuaria de TikTok @lalitablog, una argentina residente en España desde hace más de dos meses, ha publicado un vídeo en el que cuenta cuatro choques culturales que ha sufrido respecto a su país de origen.

El primero que destaca es el gel de ducha, algo que según relata en Argentina no usa. "Es un jabón para el cuerpo que usan para bañarlo, me costó entender que lo usan con esponja porque el agua se lo llevaba todo el rato", afirma.

La segunda curiosidad que le ha llamado la atención es el hecho de que no hay bidé en la mayoría de baños. "Se lavan el culo con toallitas de bebé. Existe el papel higiénico mojado", asegura la argentina.

También habla del hecho de que los niños vayan al colegio casi toda la tarde a diario. "No sé si es maravilloso o no, pero lo hacen para cubrir el horario laboral de los padres porque esto les permite volver a su trabajo sin tener que estar pendiente de si alguien les cuida o no", explica.

Sin embargo, en este choque cultura destaca la parte negativa, que es el hecho de que pasan poco tiempo en familia: "Me resulta feo que tienen poco tiempo junto".

Por último, le ha llamado la atención que a la hora de buscar trabajo "para todo te piden máster". "Todos los tienen. Al parecer la carrera universitaria es más corta y luego hacen un máster para especializarse", indica.