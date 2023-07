Una argentina, indignada con lo que ha visto en un súper español: "No se lo puedo perdonar"

La usuaria de TikTok @mdistefano, argentina que vive en España, está provocando decenas de comentarios tras enseñar en esa red social algo que le llama la atención, y que le disgusta, de los supermercados españoles.

"Quiero decirles algo que todavía me cuesta asimilar. España es un 120 en todos los sentidos. Pero hay algo que no se lo puedo perdonar", empieza avisando, dejando claro que ama a este país.

"Yo no me puedo creer que haya 117 millones de tipos de queso, literalmente hay más cantidad de queso que no sé. Vayas por donde vayas y mires por donde mires hay queso, pero no existe el queso mantecoso", se lamenta.

La joven subraya que en los supermercados hay "literalmente queso por doquier" y, por eso, se pregunta: "¿Cómo puede ser que no haya queso cremoso, queso mantecoso?".

Y finaliza: "Si eres argentino y quienes venir a España no sé, primero pon un negocio de queso mantecoso. Segundo, te pido de corazón que me traigas un queso punta de agua".

Entre los comentarios, muchos usuarios se muestran desconcertados porque aseguran que no entienden exactamente qué es un queso mantecoso.

"Es la primera vez que escucho a alguien decir queso mantecoso", dice un usuario. Otra persona explica: "El queso cremoso se hizo como la alternativa económica para latinoamérica, al muzzarella y otros quesos que se derriten fácilmente pero son mas caros".

Y un tercero apunta: "Dicen que el tetilla es parecido. Lo que no hay tampoco es tipo casancrem. Hay otros onda Philadelfia pero no menos cremoso".