Una argentina pide que le recomienden sitios tras esto que le han dicho de Andalucía

La usuaria de TikTok @lolacabellerrrrrr ha publicado un vídeo pidiendo recomendaciones de sitio para ir en Semana Santa en España, ya que, aunque tenía pensado visitar Sevilla o Granada, sabe que va a estar lleno de gente debido a las tradicionales procesiones de esos días.

"Ahora estoy en Málaga, Andalucía, y estoy aquí hasta el sábado. El domingo queríamos ir a otro lugar de Andalucía. Quería ir a Granada o a Sevilla, pero, desde que me enteré que hay procesiones, está lleno de gente y no puedes ni caminar, no sé a dónde ir", ha empezado diciendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Estando en Granada, le han contado "cómo es la cosa" y tiene claro que prefiere ir a otro lugar, ya que su intención es conocer las ciudades y, si hay mucha gente, no va a poder visitarlas como le gustaría. "Es divino, pero la realidad es que para hacer turismo es imposible", ha señalado.

Por su parte, los usuarios de la plataforma han asegurado que, a pesar de las aglomeraciones, son lugares que merecen la pena. No obstante, le han aconsejado ir mejor a Granada, que "no se llena tanto como Sevilla".

Si a pesar de los comentarios prefiere acudir a otros sitios, algunos le han indicado Cádiz, Huelva o Córdoba, pero para gustos los colores.