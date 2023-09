Una argentina que vivió en España y EE.UU. revela cómo eran sus vecinos aquí y allí y no hay color

Una usuaria de TikTok de nacionalidad argentina @agosmenendez está contando en la red social china sus experiencias viviendo en España. En uno de sus últimos vídeos ha contado las diferencias que se ha encontrado de vivir en Estados Unidos a hacerlo aquí.

Ha afirmado que en el país norteamericano los vecinos no saludan y ha puesto de ejemplo el día que se dejó las llaves dentro de casa y nadie le hizo caso: "Los vecinos pasaban, me miraban de arriba a abajo, súper mal y seguían. Nadie me dio ayuda".

En cambio en España le pasó todo lo contrario. Cuando se mudó, sus vecinos fueron a su piso a presentarse y a ofrecerle ayuda por si necesitaba algo: "Lo que hace la gente normal 10/10".

Otra de las cosas que distinguen a España de Estados Unidos son las armas. Allí las lleva todo el mundo "y por suerte en España no": "Veo más gente en Argentina con armas que en España y eso me gusta mucho. Estuve como en cinco o seis tiroteos en seis meses que estuve en Estados Unidos".

En cuanto a las peleas en la calle los dos países son parecidos: "La diferencia es que en España no van armados. Las peleas que se formaban en Estados Unidos siempre acababan a tiros".

Por último ha resaltado que en Estados Unidos está más "normalizado" el maltrato de los hombres a las mujeres, algo que en España no ocurre, según ha relatado.