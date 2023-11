Una chilena no da crédito a lo que le pasó al recibir la cuenta en un restaurante de Madrid

La chilena residente en Madrid y conocida en TikTok como @viajerademoda ha hecho una pregunta a todos los madrileños al contar lo que le pasó hace unos días cuando fue a comer con su marido y cuñado a un restaurante próximo a la Puerta de Alcalá.

"Pedimos todo y muy bien, pero cuando nos trajo la cuenta vimos que estaba el plato de cada uno, la bebida y aparte un apartado que ponía pan y valía 1,25 euros por persona. Fue un pequeño pan que venía con un poco de tomate y ya", explica.

El tema es que se lo sirvieron como entrante y sin pedirlo: "Nos sirvieron este pancito y después empezamos a pedir. Le pregunté si de verdad me estaba cobrando el pan que me pusiste de entrada, es decir, me estás cobrando por algo que yo no te pedí".

El camarero le dijo que sí porque estaba en la carta y, en caso de no haberlo querido, se lo tenía que haber dicho para no cobrarlo. "Tengo la carta y lo del pan sale aquí en una mini línea al final del todo. Además, pone un euro por persona", muestra.

Finalmente, la creadora de contenido sudamericana informa que no leyó lo del pan porque además había muy poca iluminación en el local. "Pensé que sería como que te lo sirven cuando entras y después tú quieres más, ahí ya te lo cobran", sentencia, antes de recordar que no sale en ningún sitio que si no lo quiere lo diga.