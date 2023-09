Una cubana que vive en Galicia viaja a Andalucía por primera vez y deja claro qué conclusión saca

España es un país de contrastes y de riqueza cultural. Y, como muestra, el vídeo que ha publicado en TikTok la usuaria @anita.mateu, una cubana que vive en Galicia, después de visitar por primera vez Andalucía.

En las imágenes, la mujer deja claros los grandes contrastes que ha encontrado entre ambas regiones: "Una de las primeras cosas que me sorprendió del sur. Yo me atrevo a decir que Andalucía es lo opuesto a Galicia. Uno en el sur y otro en el norte y el carácter de las personas y todo se ve reflejado".

"Una de las cosas que más me sorprendió es que allí la gente es como mucho más graciosa, como que se meten más contigo, te dicen más cosas. Aquí los gallegos son un poquito más reservados si no los conoces. Si no los conoces igual son súper chistosos, pero son un poquito más reservados", relata.

Por contra, dice que "en Andalucía hablan contigo sin conocerte": "Y eso me recuerda mucho a Cuba y me sorprendió bastante".

En cuanto a la gastronomía, la usuaria señala que "la comida es totalmente diferente": "No se parecen en nada los menús de Málaga y tal a los menús de Galicia. Acá es mucho marisco, pulpo y tal. Allá también se come creo que algo muy típico es el atún, los camarones. Es diferente la preparación y todo".

Y también destaca que la arquitectura de Galicia es muy diferente al de otros lugares de España como Madrid hasta el punto que llega a aseverar: "Es como si fuera otro país".

En los comentarios, un usuario destaca: "Eso es precisamente una de las cosas con más valor de España, culturas y costumbres en cada rincón. España es increíble".

Y otro agrega: "Los cubanos nos parecemos mucho a los andaluces, y sobre todo canarios. Mis abuelos son canarios y es el mismo carácter".