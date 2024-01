Una discoteca de Japón da mucho que hablar por cómo registran el aforo

El creador de contenido español @reptalive vive en Japón y se ha encontrado con una discoteca que le ha llamado la atención y ha dado mucho que hablar en los comentarios, tanto para bien (aunque desde el lado sarcástico) como para mal.

La franquicia japonesa Asobi Bar tiene una particular y polémica forma de registrar el aforo. "Tiene un cartel que indica la situación dentro de la tienda", ha indicado al principio del vídeo, que se ha llevado más de 5.700 'me gusta'.

"Te indica el número de mujeres y el número de hombres", ha explicado. Cuando él ha estado presente, el pub había registrado un total de 42 mujeres y 36 hombres, dividiendo cada persona por su género y registrándolo en un cartel digital.

Sin embargo, ha dudado de si los números se manipulan: "Yo no sé si es verdad, ya que alguna vez he pasado por aquí y he visto que había 20 mujeres y dos hombres, creo que puede ser un poco trampa".

Los comentarios se han divido en las opiniones, unos estando de acuerdo y otros no tanto. "Nos llevan años de ventaja", ha comentado uno de ellos, recibiendo varias críticas: "La verdad es que no, ¿esto que ventaja supone?".