Una española dice alto y claro cuál es su actitud cuando un desconocido le pide que le saque una foto

La usuaria de TikTok Noemi Hopper, una joven española que vive en Miami y que tiene más de 1,2 millones de seguidores, ha representado a muchos con el vídeo que ha hecho sobre una situación que se da habitualmente en las zonas más turísticas de todas las ciudades.

Es normal si uno visita monumentos o edificios emblemáticos encontrarse con personas que van solas o en grupo pidiendo a otros turistas que les saque por favor una foto para inmortalizar el momento.

Sin embargo hay todo tipo de respuestas por parte de la gente. Algunos deciden tomárselo en serio y repetir la foto hasta que quede perfecta, mientras que otros únicamente la sacan para quedar bien, sin entregarse en la labor.

En el primer grupo se encuentra Hopper, que ha hecho un vídeo destacando este rol: "Mira, no me importa si eres mi mejor amiga o una desconocida por la calle, si tú me pides que yo te haga una foto, yo me voy a entregar al 100%, me voy a poner de rodillas y te la voy a hacer en 0,5, te la voy a hacer en retrato y en todos los modos", describe.

"Si me pides más fotos, por supuesto que sí que te las hago. Tú has confiado en mí como tu fotógrafa y yo no te voy a decepcionar, soy parte de tu equipo ahora y no me pienso ir hasta que el trabajo esté hecho de forma impoluta", termina.