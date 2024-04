Una española dice lo que cuesta tener televisión en Irlanda: sí, hay que pagar, y si no, sanción

La usuaria de TikTok @nievespruna ha publicado un vídeo contando cuánto dinero cuesta tener una televisión en Irlanda, y mucha gente en la plataforma ha alucinado con que se paguen este tipo de 'servicios'.

"Una licencia de televisión en Irlanda me cuesta 160 euros. Da la casualidad que hace unos meses hablé de este tema, pero solo como curiosidad, porque me había enterado de que existía. Mucha gente me contestó que no dijera que tenía televisión y algunos decían que llevaban 11 años viviendo aquí y nunca habían visto a nadie pagar", ha dicho.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Desde el desconocimiento", no tuvo en cuenta estos comentarios porque "puede ser que alguien diga que no tiene tele y así evita pagarlo", pero ya le han llegado a su casa dos cartas a modo de "aviso" para que lo pague o tendrá "una sanción de 650 euros".

"Resulta que no se paga por usar los canales, sino por tener la televisión en tu casa. Es más, nosotros no vemos la tele en sí, porque consumimos plataformas (...) Me he estado informando y no lo tiene que pagar el casero, sino la persona que esté viviendo en ese momento en la casa", ha continuado explicando.

En la carta también pone que "el inspector de licencia de televisión ha contactado con la dirección recientemente, pero no ha tenido la oportunidad de hablar" con ellos "a tiempo", ya que no hicieron caso a la primera carta. El caso es que "la base de datos indica que la dirección no está cubierta por la licencia".

Según ha resuelto la joven, "el año pasado lo pagarían, pero este año ha caducado y hay que volverlo a pagar". Para terminar, ha señalado que no van a pagar los 160 euros porque no llevan un año en el piso, pero ha asegurado que pagarlo es "más habitual de lo que parece".