Una española se queja de lo que hacen en Reino Unido con las tartas de cumpleaños

La usuaria de TikTok @carmeninuk, una española que vive en Reino Unido, ha contado lo que le pasa siempre cada vez que celebra el cumpleaños de su hijo e invita a sus amigos más pequeños.

"Mira que intento celebrarlo a la española, pero es imposible", comienza diciendo la creadora de contenido española, que tiene casi un millón y medio de seguidores en su perfil de esta red social.

Ahí es cuando empieza a contar lo que hacen en la fiesta de cumpleaños: "Llegan los pequeños, juegan y se quedan hasta después de cenar. Han estado de 15.30 18.30 y han cenado sobre las 17", afirma.

Carmen indica que le han dado tarta y a continuación se ha puesto a cantar el cumpleaños feliz hasta que han empezado a comerse la tarta. "Pero no hay manera de comernos la tarta juntos todos", explica.

"Todos se la piden para llevar, la he puesto en servilletas y la he metido en papel transparente y en una bolsa. Me dice una, prepáramela para tomármela en casa con mi té", asegura.

Finalmente, acaban diciendo que no se la toman juntos y que se la toman en casa para el marido, la hermana pequeña, etc. "Le tienes que meter varios trozos, le cantas el cumpleaños feliz y se piran con la tarta y no siguen la fiesta", subraya, terminando diciendo que generalmente le llevan al cumpleañero una tarjeta con un billete.