Una española sorprende al contar lo que pasa en Alemania con los buzones

japatino via Getty Images

Es común que los españoles, en tiempos de crisis, se marchen a buscar prosperidad a otros países. Ya pasó en los tiempos del Franquismo donde millones de ciudadanos fueron a labrarse un porvenir a países como Francia y Alemania.

Después, con las sucesivas crisis económicas otros muchos españoles, menos que durante la dictadura, claro está, han probado suerte en otros países del entorno donde hay empleo mejor pagado.

Esto ha propiciado que haya mucho contenido en redes como TikTok de españoles contando cómo es vivir en otros países. La tiktoker @mimiolivan ha hecho un vídeo contando cosas que le sorprenden de vivir en Alemania y algunas son bastante curiosas.

"Cosas que no supero de vivir en Alemania y llevo un año y medio aquí", ha empezado diciendo en el vídeo.

"Se desnudan a la mínima que pueden, incluso en los parques hay áreas designadas para gente que quiere estar desnuda y tengamos en cuenta que los parques es un tercio de toda la ciudad. Muy fuerte", ha comentado.

Otra de la cosas que le ha sorprendido del país en el que vive es la burocracia, que no se pueda pagar con tarjeta en casi ningún sitio y el pago de un depósito sobre las bebidas para incentivar el reciclaje.

Pero sin duda, además del nudismo, hay otra cuestión que llama la atención: los nombres de los buzones. "En vez de tener tercero o cuarto tú tienes tus apellidos. No hay números en los pisos y ojo porque si tú no tienes tu apellido Amazon no te va a entregar el paquete".