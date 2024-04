Una madre explica lo que tuvo que aguantar que una señora le dijese en una playa

La tuitera @mamasinley ha contado a través de su cuenta en la red social X este radical consejo que una señora le hizo durante sus vacaciones en la playa para conseguir que su hijo, de sólo 15 meses, se viese obligado a hablar.

La usuaria ha explicado como, el verano pasado, mientras se encontraba disfrutando de un día de playa con su pequeño, una desconocida se acercó a darle una opinión no solicitada: que su hijo debería hablar ya, que "iba con retraso".

Basándose en esa suposición, la señora prosiguió con el monólogo dándole una sugerencia a la madre para que consiguiese que su bebé empezase a hablar, una recomendación que dejó a la tuitera estupefacta.

La consejera de sol y neverita le propuso a la madre que no le diese nada al menor hasta que este no fuese capaz de pedirlo, ni siquiera agua. Un consejo quizá algo extremo teniendo en cuenta, encima, que se hallaban en la playa en pleno verano.

"Me recomendó que no le diera nada hasta que no lo pidiera. Por ejemplo, el agua", ha contado la tuitera, quien ha mostrado su desaprobación ante esta práctica extrema para intervenir en el proceso de aprendizaje de los bebés. "Me pareció terrorífico", ha sentenciado.

Además, ha añadido que probablemente este verano se la vuelva a encontrar, y ya ha vaticinado cuáles pueden ser los nuevos comentarios que haga respecto a las capacidades lingüísticas de su hijo.

"Me imagino que me dirá que habla muy mal para tener dos años. Y mil cosas más que nadie le habrá preguntado", ha añadido la usuaria de X en tono crítico.