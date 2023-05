Ibai Llanos habla así del restaurante del chef Gordon Ramsey y enseña cuánto dinero se ha gastado

Ibai Llanos ha estado en Londres y ha compartido en su canal de YouTube varios vídeos visitando restaurantes: uno de ellos probando comida española en la ciudad británica y otro en el estrella Michelín del chef Gordon Ramsey, uno de los cocineros más famosos del mundo.

Concretamente, el streamer más famoso de España ha comido en 1980 by Gordon Ramsey cuyo menú degustación ronda los 200 euros. Un sitio en el que hay dresscode por lo que tanto Ibai como sus acompañantes tuvieron que ponerse camisa y zapatos porque sino no podían entrar.

Como curiosidad ha contado Ibai que se ha encontrado al entrar a la actriz de La Casa de Papel Úrsula Corberó, con la que se ha cruzado mientras estaba en un directo de la Kings League.

El creador de contenido ha explicado que es la primera vez que prueba un estrella Michelín de fuera de España. En su canal se puede ver, por ejemplo, cómo fue la visita al restaurante del chef Jordi Cruz en Barcelona.

Sobre la reserva ha reseñado que tuvo que pagar al momento y que si finalmente no podían acudir a comer perdían todo el dinero. "Es menú sorpresa, te van poniendo platos y tú no sabes lo que vas a comer", ha explicado Ibai.

En medio de la comida ha hecho hincapié en lo del código de vestimenta: "Nosotros somos generalmente de chándal y camiseta del Inter de Milan y hemos tenido que ir en un momento a hacer un apaño rápido para poder entrar. Esto es lamentable".

Después de probar todos los platos del menú Ibai ha mostrado la cuenta: 897 libras, es decir, 1034,78 euros. "Me ha gustado mucho. Me han gustado más los que probado en España. Este menú era más corto, yo creo que era más barato también. Me ha gustado. Yo me quedo con los que he probado en España".