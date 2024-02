Va a un supermercado egipcio a buscar un tampón y se llevan una sorpresa con lo que ocurre

dpa/picture alliance via Getty Images

Los usuarios que están detrás de la cuenta de Alicía y Hernán de TikTok se encuentran en Egipto y están mostrando algunas curiosidades que van viendo en su día a día. Hasta comparten detalles de lo más llamativos.

En las últimas horas han publicado lo que les ha ocurrido cuando han ido a un supermercado a buscar tampones. Spoiler: no han podido encontrarlos y han sido críticas en el vídeo.

"Estamos en un super egipcio y estamos mirando y buscando tampones para la regla y no hay. Qué raro, vamos a preguntar a ver si es que no utilizan por la religión o es que no hay. Vamos a preguntar y os decimos", afirman.

Tras preguntar a los trabajadores, cuentan que directamente no saben lo que es mientras muestran a un empleado buscando algo por los pasillos del comercio.

"Efectivamente, dicen que el tampón puede ser un objeto peligroso para la mujer. Solamente hay compresa y como mucho para las bacterias hay como unas braguitas, todavía por aquí no ha avanzado", se quejan, rematando que van a comprar una especie de compresa tanga.