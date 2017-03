No habrá 'The Big Bang Theory' esta semana: los dobladores de Madrid, en huelga

Los trabajadores del sector de doblaje de la Comunidad de Madrid iniciaron el martes una huelga que continuará este jueves 16 y los próximos días 22, 24, 27, 29 y 31 de marzo, por el convenio colectivo y ante "la imposibilidad" de llegar a un acuerdo con la patronal, que está integrada por una docena de empresas. Los empleados cifran en un 99% el seguimiento de la primera jornada.

Estos artistas trabajan "por convocatoria, con contratos de un día, o incluso de horas, por ejemplo para doblar un capítulo de una serie", y están regulados por un convenio de 2009 que está sin actualizar, ha dicho a Efe un portavoz sindical.

Según ha explicado la Cadena SER este martes por la mañana en Hoy por hoy, este parón ha hecho que la serie The Big Bang Theory no pueda emitirse esta semana doblada al español. La huelga ha afectado al doblaje del episodio del viernes, que no se emitirá o al menos no en castellano. "Ese capítulo no va a salir en emisión, o al menos no va a salir doblado", ha explicado la actriz que dobla a Penny en la serie a La Script. La siguiente sería que podría verse afectada es The Walking Dead.

Tras la Reforma Laboral, los trabajadores firmaron "un convenio de un año en 2014-2015 sin subida salarial, pero las partes habían acordado negociar un nuevo convenio' que incluyera pagas extraordinarias, actualización de las vacaciones e indemnizaciones por finalización de contrato, añade la fuente. Aunque las empresas defienden que estos conceptos están 'incluidos en las retribuciones que aparecen en las tablas salariales, el convenio no lo recoge".

La huelga, a la que están llamados unos 400 trabajadores, ha sido convocada por CCOO de Madrid, UGT-Madrid y los sindicatos Artistas de Doblaje de Madrid ADOMA y Locumad.

SUBIDAS DEL 2% Y EL 2,5%

Tras numerosas reuniones entre patronal y sindicatos, en la mediación del Instituto Laboral celebrada ayer las empresas ofrecieron dos años de convenio con subida del 2% desde abril 2017 y un 2,5% para 2018, pero sin incluir las demás reivindicaciones, aunque accedían a seguir negociándolas, según la portavoz de los trabajadores.

Por su parte, los sindicatos accederían a firmar el convenio por un año con una subida del 3,5% en 2017 y renunciando a la subida de 2016, pero exigen que la comisión negociadora incluya las demás reivindicaciones, ya que el sector acumula 'una pérdida de poder adquisitivo desde hace varios años', en un trabajo que es "totalmente precario y de elevada temporalidad'.

Los sindicatos afirman que llevan "desde enero de 2016" reuniéndose para negociar "un II Convenio Colectivo de Doblaje (Rama Artística) de la Comunidad de Madrid que no avanza", explica Comisiones Obreras en un comunicado.

"La cerrazón de la patronal no ha dejado más salida que luchar por sus derechos mediante el legítimo ejercicio de la huelga", añade el sindicato.

Desde que se constituyó la mesa de negociación del convenio se han llevado a cabo 16 reuniones y la parte social ha formulado 8 propuestas diferentes y alternativas para conseguir un acuerdo, la última el pasado 24 de febrero, explica la nota.

Según los sindicatos, dicha propuesta "no está muy lejos de la última formulada por la parte empresarial en la penúltima reunión de la mesa, sin que haya sido posible alcanzar un acuerdo".

Para la parte social, el objetivo es desbloquear la negociación de II Convenio Colectivo de Doblaje (Rama Artística) de la Comunidad de Madrid y garantizar que el personal afectado no siga acumulando pérdidas, concluye el comunicado.

